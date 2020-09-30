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الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

30 أيلول / سبتمبر 2020 08:13

غزة- الرأي:

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا نسبياً في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام حدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة أن يكون الجو هذه الليلة معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائما جزئياً ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً الى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

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