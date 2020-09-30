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أسعار صرف العملات لهذا اليوم

30 أيلول / سبتمبر 2020 08:15

غزة- الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.44 شيقل.

الدينار الاردني مقابل: 4.85 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.26 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.

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