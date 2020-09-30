النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2631 ) الأربعاء 30/9/2020
أخبار فلسطينية
- إسرائيل هدمت 500 مبنى في الضفة منذ بداية 2020
- فصائل المقاومة تنظم فعالية مناهضة للتطبيع وتدعو لـ “تحالفات جديدة” ضد المتآمرين ـ
- عريقات يشن هجوما حادا على أبو الغيط: فقد مصداقيته وأمانته.. وفتح وحماس: المصالحة…
- "حماس" تنعى أمير الكويت: المصاب في فقده مصاب الشعب الفلسطيني والأمَّة قاطبة
- "أونروا" تعيد افتتاح 11 مركزا ثابتا لتوزيع المساعدات الغذائية بغزّة
- الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و420 إصابة كورونا جديدة
- فتح وحماس تسرعان خطوات التقارب وسط تحديات جسيمة وغير مسبوقة
- مستوطنون يقتحمون الأقصى و"جماعات الهيكل" تدعو لتغيير واقعه
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أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تكشف مواقع «مخازن أسلحة» في بيروت... و«حزب الله» ينفي
- نتانياهو يتحدث عن "مصنع صواريخ" لحزب الله قرب مطار بيروت.. ونصرالله ينفي
- علاقات متعكرة: نتنياهو يعتزم استبدال غمزو ببار سيمان طوف
- الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة بكورونا و2009 إصابات جديدة
- الجامعات الإسرائيلية تعتمد "التعليم عن بُعد" في انطلاق العام الأكاديمي الجديد
اخبار دولية
- بيل جيتس يرجح تطويراً آمناً للقاح كورونا بداية 2021
- إهانات وفوضى ومقاطعة في أول مناظرة بين ترمب وبايدن
اخبار عربية
- قطر طلبت من امريكا بالتدخل في ملف صفقة تبادل الاسرى بين الاحتلال و حماس
- وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
- »وزراء من الإمارات وإسرائيل يبحثون التعاون في الطاقة والتكنولوجيا
- »نصر الله ينفي ادعاءات نتنياهو بتخزين صواريخ قرب مطار بيروت
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الصحف العربية
القدس العربي
- “عدالة”: إسرائيل تواصل قتل مواطنين فلسطينيين والمشترك بين كل جرائمها بقاء المجرمين طلقاء
- فصائل المقاومة تنظم فعالية مناهضة للتطبيع وتدعو لـ “تحالفات جديدة” ضد المتآمرين ـ…
- الاحتلال يصعد من هجماته ويشن حملات اعتقال وهدم لمساكن وينصب أجهزة مراقبة في…
- رياض المالكي: ضحايا الإرهاب يستحقون العدالة والفلسطينيون ليسوا استثناءً
- عريقات يشن هجوما حادا على أبو الغيط: فقد مصداقيته وأمانته.. وفتح وحماس: المصالحة…
- السجون تذهب للتصعيد.. و”إمباكت” الدولية: إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة في حرمان الأسرى من…
- “القدس الكبرى الإسرائيلية” مشروع إسرائيل غير المعلن: مساحات أكثر للضم وفلسطينيون أقل
الشرق الأوسط
- هجوم فلسطيني نادر على الجامعة العربية
- إسرائيل هدمت 500 مبنى في الضفة منذ بداية 2020
- إسرائيل تكشف مواقع «مخازن أسلحة» في بيروت... و«حزب الله» ينفي
الخليج الإماراتية
- جلسة البرلمان الأوروبي المقبلة تعقد في بروكسل
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- نتانياهو يتحدث عن "مصنع صواريخ" لحزب الله قرب مطار بيروت.. ونصرالله ينفي
الغد الأردنية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- إهانات وفوضى ومقاطعة في أول مناظرة بين ترمب وبايدن
- "حماس" تنعى أمير الكويت: المصاب في فقده مصاب الشعب الفلسطيني والأمَّة قاطبة
- 7 حالات وفاة و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة والقطاع
- وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
- النيابة العامة: غزة من أكثر المناطق استقرارا استنادا لقياس مؤشر معدلات الجريمة
- طالع.. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة معتقلين فلسطينيين بالسعودية
- الأم "الزعزوع".. قلب "يحترق" على "محمود وحسن" ويرقب ما يكحل عينها بـ"ياسر"
القدس
إغلاق شعب صفية في بيت لحم بسبب فيروس "كورونا"
- إغلاق مديرية الصحة المركزية في جنين بسبب "كورونا"
- الاحتلال يواصل حصار القدس ويشدد الخناق على البلدة القديمة
- اليوغا وسيلة لتخفيف الضغوط النفسية لدى شابة فلسطينية في ظل كورونا
الحياة الجديدة
- مستوطنون يقتحمون الأقصى و"جماعات الهيكل" تدعو لتغيير واقعه
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يفرض حصارًا مشددًا على الأحياء العربية في القدس
- الاحتلال يعتدي على شاب ووالده ويعتقلهما عند باب السلسلة
- الاحتلال يعتقل مواطنا من قرية إماتين شرق قلقيلية
- "المجلس الوطني" ينعى أمير الكويت
- اشتية: التنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال وإنهاؤه سيطلق العنان لإمكاناتنا
- الرجوب يؤكد دور مصر الاستراتيجي الداعم لوحدة الشعب الفلسطيني
- المالكي: دولة فلسطين لجأت للآليات الدولية لضمان المساءلة والتعويض عن الجرائم
- المنتدى القومي: فلسطين هي جوهر القضية العربية
- اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: القضية الفلسطينية غير قابلة للمساومة
صحيفة الأيام
- قباطية: مقتل مواطنيْن بالرصاص وإحراق منازل في أحداث مؤسفة
- »نصر الله ينفي ادعاءات نتنياهو بتخزين صواريخ قرب مطار بيروت
- »القدس: إسرائيليون يحتجون على مشروع قانون "يخنق التظاهرات"
- »"كورنا" في فلسطين: وفيات في الوطن وبين صفوف الجاليات
- »وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر وأخوه نواف ولي العهد يتسلم الحكم
- »سينمائيون فلسطينيون وعرب في مواجهة الشراكة مع السينما الإسرائيلية
- »"يوغا" في هواء رام الله الطلق لتخفيف الضغوط النفسية في زمن كورونا
- »وزراء من الإمارات وإسرائيل يبحثون التعاون في الطاقة والتكنولوجيا
وكالة الراي
- الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم المحتلة
- البزم: نتواصل مع مصر لبلورة آلية دائمة لفتح معبر رفح
- حماس تعزي بوفاة أمير الكويت
- النيابة: سنلاحق من ينشر مواد تحث على الكراهية وازدراء العدالة
- "أونروا"بغزة: عودة 43 موظفًا مفصولًا لعملهم مطلع أكتوبر
- الصحة: تلقيّنا أكثر من 68 ألف اتصال منذ انتشار كورونا بغزة
- إغلاق 89 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بغزة
وكالة صفا
- الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 66
- على أعتاب موسم الزيتون.. هكذا سيتصدى المزارعون لاعتداءات المستوطنين
- إعادة إغلاق معبر رفح بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائيا
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سما نيوز
- قيادي بـ"الشعبية" يحذر: الانتخابات قد تكرس شكلاً جديداً من المحاصصة قد يعيد إنتاج الصراعات
- نتنياهو: احتمالات السلام بين إسرائيل والفلسطنيين أصبحت أكبر بعد اتفاقات السلام الاخيرة
- الرئيس ينعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. ويعلن الحداد وتنكيس الإعلام
- الكويت تعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
- فتح وحماس تسرعان خطوات التقارب وسط تحديات جسيمة وغير مسبوقة
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فلسطين اليوم
- مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة
- البطش: انتفاضة الأقصى وضعت حداً لتطلعات الكيان الإسرائيلي وطموحه بدولته الكبرى
- نقاش حول بلورة آلية دائمة لفتح معبر رفح إغلاق معبر رفح بعد مغادرة 2659 مسافراً ووصول 1700 عائد لغزة
- دعوات إسرائيلية لإعادة احتلال "قبر يوسف" في نابلس
- قطر طلبت من امريكا بالتدخل في ملف صفقة تبادل الاسرى بين الاحتلال و حماس
-
عرب 48
- قتيلان وإحراق منازل في شجارٍ قرب جنين
- "أونروا" تعيد افتتاح 11 مركزا ثابتا لتوزيع المساعدات الغذائية بغزّة
- الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و420 إصابة كورونا جديدة
- علاقات متعكرة: نتنياهو يعتزم استبدال غمزو ببار سيمان طوف
- الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة بكورونا و2009 إصابات جديدة
- الجامعات الإسرائيلية تعتمد "التعليم عن بُعد" في انطلاق العام الأكاديمي الجديد
- نتنياهو: الإغلاق قد يستمر شهرا على الأقل
- الصحة الإسرائيلية: عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة تجاوز 800 مريض
وكالة وفا
- إهانات وفوضى ومقاطعة في أول مناظرة بين ترمب وبايدن
- الرئيس ينعى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
- وفاة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
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حدث في مثل هذا اليوم
30 أيلول (سبتمبر)
- 2002م القوات الإسرائيلية انسحبت من المقاطعة وتنهي الحصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرافات.
- 2000م بعد استشهاد 7 مواطنين في القدس وضواحيها وإصابة 167 في المواجهات التي أعقبت زيارة أرئيل شارون للحرم القدسي. شهدت كافة الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وجرح أكثر من 100 في مدينة نابلس.
- 2000م استشهاد الطفل محمد الدرة في حضن أبيه في موقف هز العالم
- 1999 م نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى (1938 - 2001) يعود إلى فلسطين من المنفى.
- 1998م مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل تسفر عن إصابة أكثر من 11مفلسطينياً و 9 جنود إسرائيليين حيث أغلقت "إسرائيل" المدينة بعد تعرض دورية إسرائيلية للرشق بالحجارة من قبل فلسطينيين بعد إغلاق قطعان المستوطنين أحد شوارع الخليل.
- 1993 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يصدر قراراً بإنشاء "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن".
- 1936 م بريطانيا تعلن حالة الطوارئ وتفرض الأحكام العرفية في فلسطين بعد تفاقم الأوضاع الخطيرة واتساع المعارك الحربية وتصاعد وتيرة الثورة
- 1948 م المؤتمر الوطني الفلسطيني (غزة) يعقد اجتماعه الأول من مدرسة الفلاح في مدينة غزة، بحضور 85 عضواً ووسط مظاهر احتفالية حيث ازدانت بالأعلام الفلسطينية، واللافئات السياسية وامتلأت الشوارع بالمسلحين الفلسطينيين.
- 1928 م تأسيس "لجنة الدفاع عن البراق الشريف" لمجابهة محاولات تهويده من قبل الجماعات اليهودية، وبمساعدة خفية من قبل سلطة الاحتلال البريطانية.
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