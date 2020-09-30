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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2631 ) الأربعاء 30/9/2020

30 أيلول / سبتمبر 2020 09:29

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2631 ) الأربعاء 30/9/2020

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30 أيلول (سبتمبر)

  • 2002م القوات الإسرائيلية انسحبت من المقاطعة وتنهي الحصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرافات.
  • 2000م بعد استشهاد 7 مواطنين في القدس وضواحيها وإصابة 167 في المواجهات التي أعقبت زيارة أرئيل شارون للحرم القدسي. شهدت كافة الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وجرح أكثر من 100 في مدينة نابلس.
  • 2000م استشهاد الطفل محمد الدرة في حضن أبيه في موقف هز العالم
  • 1999 م نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى (1938 - 2001) يعود إلى فلسطين من المنفى.
  • 1998م مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل تسفر عن إصابة أكثر من 11مفلسطينياً و 9 جنود إسرائيليين حيث أغلقت "إسرائيل" المدينة بعد تعرض دورية إسرائيلية للرشق بالحجارة من قبل فلسطينيين بعد إغلاق قطعان المستوطنين أحد شوارع الخليل.
  • 1993 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يصدر قراراً بإنشاء "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن".
  • 1936   م بريطانيا تعلن حالة الطوارئ وتفرض الأحكام العرفية في فلسطين بعد تفاقم الأوضاع الخطيرة واتساع المعارك الحربية وتصاعد وتيرة الثورة
  •  1948  م المؤتمر الوطني الفلسطيني (غزة) يعقد اجتماعه الأول من مدرسة الفلاح في مدينة غزة، بحضور 85 عضواً ووسط مظاهر احتفالية حيث ازدانت بالأعلام الفلسطينية، واللافئات السياسية وامتلأت الشوارع بالمسلحين الفلسطينيين.
  • 1928 م تأسيس "لجنة الدفاع عن البراق الشريف" لمجابهة محاولات تهويده من قبل الجماعات اليهودية، وبمساعدة خفية من قبل سلطة الاحتلال البريطانية.
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جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

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