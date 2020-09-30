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جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

30 أيلول / سبتمبر 2020 09:33

جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية
جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

غزة- الرأي

نفذت جمعية أرض الإسراء الخيرية مساعدات عاجلة للأسر الفقيرة، والمحتاجة في منطقة الشجاعية.
وقال مدير الحمعية أ.جمال مشتهى،  إن الجمعية شرعت بتوزيع  300 طرد غذائي على 300 أسرة فقيرة في منطقة الشجاعية.
و تأتي هذه المساعدات للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمتعففة في حي الشجاعية بعد إغلاق المنطقة،وتفشي فايروس كورونا.
 كما وزعت الجمعية على المحجورين والمخالطين في المنازل 30 طرد غذائي.
 وقدم مشتهى شكره لكل الخيرين الذين ساهموا لرفع المعاناة عن العوائل المحتاجة و المحجورة في حي الشجاعية.

120459378_700305700561744_4749833806598145558_n جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية
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جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

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