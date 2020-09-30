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بالتعاون مع الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا

"الصحة"توقع اتفاقية لتسلم مستشفى اليمن السعيد

30 أيلول / سبتمبر 2020 09:59

"الصحة"توقع اتفاقية لتسلم مستشفى اليمن السعيد

غزة- الرأي

وقعت وزارة الصحة الفلسطينية مع الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا اتفاقاً يقضي بموجبه تسليم مستشفى اليمن السعيد لوزارة الصحة، وذلك بهدف تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمواطنين شمال قطاع غزة.

وثمن وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش خلال كلمة له عقب توقيع الاتفاقية، التبرع الذي وصفه أنه يأتي في وضع خاص تحتاج فيه وزارة الصحة الى تضافر الجهود في اطار مواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة.

وقال  د. أبو الريش: " مع اشتداد الحصار الاسرائيلي وكذلك انهيار منظومات صحية في دول كبيرة ، أمام هذا الوباء، فإن اخواننا في الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا يقدمون هذا المستشفى الذي سيكون له دور مهم في خدمة أهلنا في محافظة شمال القطاع".

من جانبه، أشار مدير الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا د. عدنان الكحلوت، أن جمعيته وفي اطار العبئ الكبير الذي تحمله وزارة الصحة في اطار تثبيط انتشار فيروس كوفيد 19، فانه يشرفها دعم القطاع الصحي  من خلال تسليمها للمستشفى ليصبح تحت مظلة وزارة الصحة بما تقدمه من خدمات كبيرة للمواطنين.

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