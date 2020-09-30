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زراعة خانيونس تتفقد مشاتل الفاكهة والزينة لإرشاد المزارعين

30 أيلول / سبتمبر 2020 10:05

زراعة خانيونس تتفقد مشاتل الفاكهة والزينة لإرشاد المزارعين
زراعة خانيونس تتفقد مشاتل الفاكهة والزينة لإرشاد المزارعين

خان يونس- الرأي

نظمت لجنة الطوارئ بمديرية زراعة خانيونس جنوب قطاع غزة، عدة جولات إرشادية ومتابعة للمزارعين داخل المحافظة، وذلك مع بداية الموسم الزراعي الخريفي ونهاية الموسم الصيفي، ومتابعة مشاكل المزارعين مع بداية الموسم الجديد، وتقديم الإرشادات لهم
وخلال الجولة تم تفقد و متابعة مزارعي فلفل"التخليل" والفلفل الأحمر، وشكوى المزارعين من عدم مقدرتهم على تسويق منتجاتهم بسبب أزمة "كورونا"نتيجة اغلاق مصانع التخليل، والتصنيع في عدة مناطق بالمحافظة.
وفي السياق ذاته، نفذت لجنة الطوارئ بالمديرية جولة ميدانية اخري على مشاتل  الفاكهه والزينة، ضمن حالة الطوارئ التى يعيشها قطاع غزة لإرشاد المزارعين، ولأخذ التدابير اللازمة وإجراءات السلامة، والتأكد على خلو الاشتال من الأمراض ومناقشة المشاكل والحلول التى تواجههم .

120400200_391878352206362_1169783803805200501_n زراعة خانيونس تتفقد مشاتل الفاكهة والزينة لإرشاد المزارعين 120392070_248287423265243_4379882819378524019_n 120397506_636837576975976_5359112976810194529_n
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