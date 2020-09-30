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"بحر" ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني

30 أيلول / سبتمبر 2020 10:08

"بحر" ينعى أمير دولة الكويت ويستذكر مواقفه المشرفة مع الشعب الفلسطيني

غزة- الرأي

نعى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته المنية اليوم.

وقال د. بحر في تصريح صحفي :"إن الأمة العربية والإسلامية فقدت اليوم أميراً عزيزاً وقائداً ملهماً، وأحد أبرز الشخصيات التي عملت على وحدة الأمة، وحرصت على قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأشاد د. بحر بمناقب الأمير الفقيد الذي كان دوماً في صف الحق الفلسطيني، وكانت مواقف الكويت دوماً في المحافل العربية والدولية إلى جانب فلسطين وشعبها بتوجيهات وتعليمات مباشرة من سمو الأمير الراحل، "فكانت الكويت وما زالت أحد الأعمدة الثابتة التي يرتكز عليها الشعب الفلسطيني في مسيرة نضاله".

وأكد د. بحر على أن مُصاب الشعب الفلسطيني برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح  كمصاب الشعب الكويتي الشقيق، سائلاً المولى أن يلهم الشعبين الشقيقين الصبر والسلوان بفقدان سمو الأمير الراحل.

واستذكر د. بحر مواقف الكويت شعباً وقيادةً وبرلمانا على مدار تاريخ القضية الفلسطينية، حيث جاهد الشعب الكويتي الاحتلال الصهيوني مع إخوانهم الفلسطينيين عام 1948، وكانت الكويت من أوائل الدول التي احتضنت الفلسطينيين اللاجئين، وكانت وابداً داعماً للحقوق الفلسطينية ومن أبرز الداعمين له مادياً ومعنوياً.

وفي ختام تصريحه عبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. بحر عن خالص التقدير لأمير الكويت الجديد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، راجياً الله أن يوفقه في حمل الأمانة

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