تعليم غرب غزة يعقد اجتماعاً للمشرفين التربويين عبر منصة ZOOM

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة لقاءً هاماً للمشرفين التربويين مزدوجاً بين الوجاهي والإلكتروني عبر منصة ZOOM، لدراسة عدد من القضايا العالقة في المسيرة التعليمية، وبمشاركة مدير تعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي ود.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية وأ.مها حلس مدير الدائرة الإدارية، وبحضور أ.باسم المدهون القائم باعمال رئيس قسم الإشراف وعدد من المشرفين التربويين.

وتناول اللقاء مجموعة من القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل الإشرافي في ظل هذه المرحلة، ومن أهمها ضرورة إنضمام المشرفين للصفوف الافتراضية لمعلميهم ومتابعة انضمام جميع المعلمين لهذه الصفوف و حصر المعلمين الذين لم يتلقوا التدريب على الصفوف الافتراضية والعمل على تدريبهم من خلال التدريب عن بعد لمن تتوفر لديه الإمكانات.

وأشار د.أبوعلي إلى أن هذا اللقاء يأتي من باب مناقشة عدد من القضايا العالقة وأهمها إدارة الصفوف الإفتراضية، مشيداً بالدور الكبير الذي يبذله المشرفون التربويون في ظل الإغلاق الكامل لجميع المؤسسات التعليمية، مبيناً في الوقت ذاته السيناريوهات التي تطرحها وزارة التربية والتعليم للعودة الى المدارس في حال كان هناك بإقرار فتحها.

وشكر د.أبوعلي، من أشرف على إدارة اللقاء المهندس عاهد بدر رئيس قسم الحاسوب في المديرية مشيراً إلى دوره البارز في عقد اللقاءات الالكترونية بين المديرية وكافة طواقمها الإدارية والفنية في المديرية.

ومن ناحيته أثنى د.جمال الفليت على دور المشرفين الذين يبذلون قصارى جهدهم من خلال الصفوف الافتراضية وتطرق إلى العدد الكبير من الطلبة المنتسبين لها، وأشار إلى دور المشرف الذي ينضم إلى هذه الصفوف الافتراضية التي تأتي من خلال استراتيجية الوزارة.

بدورها قالت أ.مها حلس:" إننا نتحدى الواقع الصعب ونأبى إلى أن نلبي رسالتنا؛ مشيرةً إلى أن الطالب محور العملية التعليمية وأثنت على الجهود الكبيرة من المشرفين ورؤساء الأقسام وكافة العاملين، وتطرقت إلى الإنجازات الحقيقية التي يقوم بها المعلم والمشرف رغم وجود جائحة كورونا، وتمنت العودة القريبة للتعليم الوجاهي.

وناقش المشرفون التربويون عدد من المشكلات اليومية التي تواجه المعلمين والمعلمات في إدارة الصفوف الافتراضية، وأكدوا على مواصلة تدريب المعلمين عن بُعد وإنشاء جميع المعلمين والمعلمات صفوفا افتراضية، والعمل على ضم الطلبة والطالبات إلى هذه الصفوف الافتراضية

