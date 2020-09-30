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بلدية غزة توقع اتفاقية مع شركة "جوال" لتسديد الفاتورة الكترونياً

30 أيلول / سبتمبر 2020 11:40

بلدية غزة توقع اتفاقية مع شركة "جوال" لتسديد الفاتورة الكترونياً
بلدية غزة توقع اتفاقية مع شركة

غزة- الرأي

وقع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج،  اتفاقاً مع شركة الاتصالات الخلوية الفلسطنيية (جوال ) لتسديد فاتورة خدمات البلدية إلكترونياً.

ويأتي ذلك عبر خدمة جوال باى ( jawwal pay )، بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد .

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