بلدية غزة توقع اتفاقية مع شركة "جوال" لتسديد الفاتورة الكترونياً

وقع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، اتفاقاً مع شركة الاتصالات الخلوية الفلسطنيية (جوال ) لتسديد فاتورة خدمات البلدية إلكترونياً.
ويأتي ذلك عبر خدمة جوال باى ( jawwal pay )، بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد .
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30 أيلول / سبتمبر 2020 11:40
غزة- الرأي
وقع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، اتفاقاً مع شركة الاتصالات الخلوية الفلسطنيية (جوال ) لتسديد فاتورة خدمات البلدية إلكترونياً.
ويأتي ذلك عبر خدمة جوال باى ( jawwal pay )، بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد .
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