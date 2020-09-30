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قاسم: الاحتلال يواصل تطبيق سياسة التطهير العرقي ضد شعبنا

30 أيلول / سبتمبر 2020 11:49

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، "إن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" عن قيام الاحتلال بهدم 506 مبان في الضفة الغربية، يؤكد استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني".

وأضاف قاسم اليوم الأربعاء، "إن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وتابع، "استمرار هذه السياسة الاستيطانية في الضفة الغربية، يكشف مرة أخرى كذب ادعاءات الأطراف التي وقعت على اتفاق التطبيع مع الاحتلال فيما يتعلق بوقف مخطط الضم الاستعماري، منبها إلى أن هذه الادعاءات كانت لتضليل الرأي العام العربي لتمرير جريمة التطبيع".

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