"المواصلات": عودة العمل في الاختبارات النظرية لطلبة مدراس تعليم السياقة

غزة- الرأي

أعلن معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص، في وزارة النقل والمواصات، عن استئـناف الإدارة العامة للمدارس والمعاهد عملها في مجال تقديم الاختبارات النظرية للسياقة كمرحلة أولي وفق برنامج وخطة تدريجية، بحيث تضمن العودة الآمنة لتقديم الخدمات للجمهور المستفيد من المدارس والمعاهد استنادا على دليل الوقاية الصحي الخاص بوباء كورونا الصادر عن وزارة الصحة بغزة .

واكد أن ذلك جاء بعد قرار الأمانة العامة العودة التدريجية للعمل في الوزارات وقرار وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ العمل في الإدارات العامة في الوزارة.



من جهته ، قال د . علاء العكش مدير عام المدارس والمعاهد، إن الإدارة ومنذ العمل في المدارس والمعاهد تتبع اجراءات الوقاية والسلامة للمراجعين من خلال ميزان الحرارة وارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي، كذلك اجراءات النظافة والتعقيم الدوري واليومي بما يضمن عدم نقل العدوى" لا قدر الله " بين الطلبة متلقي الخدمات .



من جهته أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام أ . خليل الزيان، أن الوزارة تدرس إعادة تشغيل أعمال أخرى لها ارتباط مباشر بالوزارة خلال الأيام المقبلة .