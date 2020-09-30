موجز لأعمال لجنة طوارئ كورونا في بلدية خان يونس خلال 24 ساعة

خان يونس- الرأي

تواصل بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة خدماتها المختلفة في كافة القطاعات الأساسية ومن أبرزها المياه والنظافة والصرف الصحي وحملات التعقيم للأحياء ومنازل المخالطين، وذلك ضمن الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.

جانب من أعمال بلدية خان يونس خلال 24 ساعة الماضية:

• الموارد البشرية:

- (436) موظفاً على رأس عملهم ضمن خطة الطوارىء.

• قطاع المياه:

- تشغيل (28) بئرًا للمياه.

- ضخ (27,000) كوبًا من المياه باتجاه منازل المواطنين.

- استخدام (480) لترًا من الكلور لتعقيم المياه.

- صيانة (18) خط مياه في مناطق مختلفة.

•قطاع الصرف الصحي:

- تشغيل (10) مضخات صرف صحي رئيسية وفرعية .

- تصريف (15,500) كوب مياه صرف صحي إلى محطة المعالجة المركزية الواقع شرق الفخاري جنوب خان يونس.

- معالجة (24) إشارة طفح مياه صرف صحي.

• قطاع النظافة والصحة والبيئة:

- جمع (95) طن نفايات من الأحياء والشوارع.

- جمع (9) طن نفايات من مراكز الحجر الصحي.

- تنظيف وجمع (200) كوب ردميات ورمال زائدة من الشوارع والأحياء.

- استهلاك (400) لتر مواد لتعقيم الأحياء والمرافق العامة.

• مركز خدمات الجمهور:

- (220) عدد العمليات والمعاملات المقدمة بمركز خدمات الجمهور.

• الآليات والوقود:

- تشغيل آليات البلدية في خدمات النظافة والصرف الصحي وحملات التعقيم ولجان الطوارىء الميدانية والأقسام الميدانية.

- استهلاك (730) لتر وقود لتسهيل وصول وتقديم خدمات البلدية المختلفة (المياه والصرف الصحي-آليات جمع النفايات-آليات الطوارىء والمتابعة الميدانية- آليات التعقيم).

• غرفة عمليات الطوارىء:

- استقبال (112) اتصالاً من المواطنين.

- معالجة (99) شكوى.

• الجولات الرقابية:

- تنفيذ (22) جولة رقابية على المحلات ومراكز البيع ونقاط التسوق لمتابعة الإلتزام بالاجراءات الوقائية، وجولات أخرى للحفاظ على الأملاك العامة ومنع التعدي عليها.

