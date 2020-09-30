التنمية البشرية بالصحة تستأنف الدورات التدريبية في مجال مكافحة العدوى

غزة- الرأي

استأنفت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية التابعة لوزارة الصحة، دوراتها التدريبية في مجال مكافحة العدوى لمقدمي خدمات الولادة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة في التباعد الجسدي للمتدربين والالتزام الكامل بارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، تنظيف الاسطح بالمواد المخصصة.

ويأتي ذلك، ضمن الجهود الحثيثة لوزارة الصحة في تعزيز كفاءة الطواقم الفنية ومتابعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة لتطبيق سياسات مكافحة العدوى في جميع التخصصات الفنية.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ دورتين تدريبيتين في محافظة غزة في مقر التنمية وكذلك في محافظة الجنوب في مجمع ناصر الطبي.

حيث افتتحت أ. إيمان طافش مشرفة متابعة التدريب في التنمية دورة تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية في مستشفيات الولادة بمجمع ناصر الطبي، بحضور كل من أ. اسماعيل راضي منسق البرامج التدريبية في مجمع ناصر الطبي، وممثلا عن منظمة الصحة العالمية أ. اعتماد أبو ورد وحضور المدربين الأفاضل أ. حنان فياض، أ.ميساء ابو موسي ، أ. ايمان ابو عية ، شارك فيها 23 طبيبا وممرضا.

وفي ذات السياق، افتتحت أ. لينا عبود مشرفة التدريب في التنمية دورة أخرى في ذات المجال وذلك في الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بحضور أ. شدوان مقداد ممثلة UNFBA وبحضور طاقم المدربين من فريق مكافحة العدوى في الوزارة كل من د. رولا الطويل، ا.جهاد عبيد.

وتجدر الإشارة إلى ان البرنامج يستمر بواقع 3 أيام تدريبية خلالها سيتم التعرف على كيفية تطبيق سياسات مكافحة العدوى في خدمات الولادة وكذلك البرتوكول العلاجي من شركاء وزارة الصحة في التدريب UNFBA و WHO.