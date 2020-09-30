معلمة من مدرسة البراق "ب" تطلق مبادرة توعوية للتحذير من أخطار كورونا

غزة- الرأي

أطلقت المعلمة ياسمين العويسي من مدرسة البراق الأساسية المشتركة "ب"، بمدينة غزة، مبادرة توعوية للأطفال وذلك لتحذير الطلاب من أخطار فايروس كورونا وتوعيتهم بالطرق والوسائل الكفيلة بالمحافظة على حياتهم .

وأكدت الدكتورة صفاء جرادة مديرة المدرسة أن المبادرة تأتي في إطار جهود حملة التوعية التي تطلقها وزارة التربية والتعليم والرامية للحفاظ على سلامة أبنائنا والسلوكيات السليمة التي ينبغي على الطلبة اتباعها حال عودتهم إلى المدرسة .

وقالت المعلمة ياسمين، أن فكرة المبادرة تعتمد على توظيف "عروض الكرتون" باعتبارها عروضاً محببة عند الأطفال في تقديم الإرشادات الصحية للطلبة في قطاع غزة الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم.

المبادرة التي تعتمد على إطلاق قناة تعليمية على "يوتيوببعنوان "يوميات مع كورونا " تتيح للأطفال مشاهدة عروض إرشادية ممتعة من خلال بث مباشر ينطلق بشكل يومي في تمام الساعة الخامسة مساءً، ومن ثم تقوم المعلمة بفتح المجال أمام الطلبة بالتفاعل والإجابة على الأسئلة المطروحة باستخدام تطبيقات التواصل الالكترونية على أن يتم تقديم تحفيز معنوي وجوائز عينية للطلبة الفائزين.

وأشادت الدكتورة صفاء جرادة بجهود المعلمة وبالدعم والرعاية الكبيرين التي تقدمها مديرية التربية والتعليم ممثلة بالدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم غرب غزة للمبادرة وحرص المديرية على إنجاح تلك المبادرة الرائدة.

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