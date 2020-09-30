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بهدف ضبط الالتزام بقرارات الطوارئ

وزارة السياحة تنفذ جولة تفقدية على عشرات الشاليهات

30 أيلول / سبتمبر 2020 12:38

وزارة السياحة تنفذ جولة تفقدية على عشرات الشاليهات
وزارة السياحة تنفذ جولة تفقدية على عشرات الشاليهات

غزة- الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار جولاتها التفقدية للمنشآت السياحية، بهدف ضبط الالتزام بقرارات الطوارئ وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، حيث اجرت جولة تفتيشية على عشرات الشاليهات في مدينة غزة .
وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إ ن طواقمها برفقه عناصر مباحث السياحة زارت ما يقارب من 35 شالية امس تقع في نطاق مدينة غزة، وذلك للتأكد من اغلاقها حسب قرار الطوارئ وعدم استقبال اياً من المواطنين حفاظاً على حياتهم وسلامتهم .
وأشارت الوزارة الى أن هناك التزام بنسبة كبيرة جدا من اصحاب الشاليهات بقرار الاغلاق ، حيث تبين انها مغلقة منذ اعلان قرار الطوارئ، ولا يتواجد بها سوى بعض الحراسات او اصحابها لحمايتها من السرقة والحفاظ عليها .
وبينت أنها تعاملت مع عدد من التجاوزات حيث كان هناك بعض الشاليهات يتواجد بها عدد قليل من المواطنين، وتم استدعاء اصحاب الشاليهات ، ومراجعتهم ، والطلب منهم اخلاءها على الفور، والتوقيع على تعهد بعدم العودة الى تكرار الامر مرة اخرى، وعدم استقبال أي مواطن خلال هذه الفترة.
وتقدمت الوزارة بجزيل الشكر والتقدير لأصحاب الشاليهات السياحية لالتزامهم بقرار الطوارئ حفاظاً على ارواح المواطنين .
 

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