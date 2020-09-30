وزارة الاقتصاد تفتتح مقالع الرمال في جميع المحافظات

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني مقالع الرمال في جميع المحافظات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، أن الوزارة افتتحت مقلع حكومي في كل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين، وأعمال البناء والتشييد، وإنجاز مشاريع البنية التحتية.

وأوضح أنه تم رفع منسوب العمل في مقلع الحشاشين بمحافظة رفح بالتعاون والتنسيق مع سلطة الأراضي.

وقال بنات، إن العمل في مقالع الرمال مستمر بنظام الطوارئ، لتوفير كميات من الرمل للمقاولين والمواطنين، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.

