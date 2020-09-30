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"عوض" يشيد بأداء هيئة المعابر خلال ثلاثة أيام من فتح معبر رفح

30 أيلول / سبتمبر 2020 12:59

"عوض" يشيد بأداء هيئة المعابر خلال ثلاثة أيام من فتح معبر رفح

غزة- الرأي

أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض،  بأداء أطقم هيئة المعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني، والأجهزة الأخرى، في تسهيل سفر المواطنين ووصول العائدين عبر معبر رفح البري، خلال فتحه ثلاثة أيام من الأحد إلى الثلاثاء.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية بمعبر رفح، عصر أمس الثلاثاء، برفقة نائبه أ. موسى السماك، ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم؛ لمتابعة سير العمل في اليوم الثالث لفتح المعبر.

واطّلع الوفد الحكومي على مرافق معبر رفح وصالاته، وتفقد آلية عمل الأطقم المختصة في تسهيل سفر المواطنين واستقبال العائدين.

كما تفقد الوفد إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة من قبل الأطقم المشتركة من وزارتي الداخلية والصحة في التعامل مع العائدين، ونقلهم إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء الفترة المقرة لمدة أسبوع، وتقديم الخدمة اللازمة لهم.

بدوره، قال د. محمد عوض: "شهدنا عملاً مثابراً من رجال يستحقون الاحترام والتقدير لعملهم على مدار الساعة في تقديم خدمة متميزة للمسافرين، في ظل الأوضاع الصعبة التي نعيش بسبب جائحة كورونا".

وأضاف، أن الأطقم العاملة بمعبر رفح تعمل تحت ضغط الوقت وضغط "كورونا"، عبر حرصها على تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة، في ظل تواصل وتنسيق كامل مع وزارة الصحة، وسائر الجهات الحكومية.

من جهته، أكد اللواء توفيق أبو نعيم ،  أن معبر رفح عمل لمدة ثلاثة أيام على مدار 24 ساعة في الاتجاهين؛ من أجل تسهيل مغادرة المسافرين ووصول العائدين.

وأضاف أن طواقم وزارة الداخلية والأطقم المساندة داخل المعبر، تعمل على قدم وساق في خدمة العائدين منذ لحظة وصولهم حتى نقلهم لمراكز الحجر الصحي، وتقديم الخدمة الكاملة لهم.

يذكر أنه تم فتح معبر رفح استثنائياً في الاتجاهين مدة ثلاثة أيام (من الأحد إلى الثلاثاء)، لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة في 24 أغسطس الماضي، حيث تم إغلاق المعابر والمنافذ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

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