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"الثقافة" تمدَّد مرحلة استلام طلبات مسابقة "المركز الثقافي المثالي"

30 أيلول / سبتمبر 2020 01:09

شعار الوزارة
شعار الوزارة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الثقافة بغزة، عن تمديد مرحلة استلام طلبات المشاركة في النسخة السادسة من المسابقة السنوية "المركز الثقافي المثالي" حتى الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وقال مدير عام العمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة: "تم إتخاذ هذا القرار تلبية لرغبة الجمعيات والمؤسسات والمراكز الثقافية التي لم تتمكن من تقديم طلبات مشاركتها بسبب الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا في قطاع غزة".

وأضاف: "تأتي هذه المسابقة انطلاقًا من حرص الوزارة على الاهتمام والعناية بالثقافة والمثقفين والمبدعين, واستمرارًا لسياستها في دعم وتطوير ورعاية المؤسسات والمراكز الثقافية القادرة على إطلاق قدراتها وطاقاتها الإبداعية التي تعبر عن هويتنا الثقافية الفلسطينية الأصيلة.

وأوضح أن المشاركة في المسابقة متاحة أمام كافة المؤسسات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة، من خلال تقديم تقارير حول أنشطتها مدعمة بالصور، مع التركيز على الأنشطة التي نفذتها بالتعاون مع مؤسسات أخرى تحقيقا لمبدأ الشراكة والتعاون بين المؤسسات، لافتًا إلى أن تفاصيل وآليات المشاركة يمكن الإطلاع عليها من خلال منصات الوزارة على مواقع التواصل الأجتماعي، مبينًا أن تسليم طلبات المشاركة يتم خلال فترة دوام الوزارة الرسمي في المرحلة الحالية أيام الأحد والأربعاء.

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