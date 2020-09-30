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الإعلام الحكومي بغزة يُعزي دولة الكويت بوفاة أميرها

30 أيلول / سبتمبر 2020 01:22

امير الكويت
امير الكويت

غزة- الرأي:

عزى المكتب الإعلامي الحكومي "وزارة الإعلام" بغزة، دولة الكويت الشقيقة بوفاة أميرها.

وجاء ذلك في برقية تعزية أرسلها رئيس المكتب، "سلامة معروف" إلى وزير الإعلام الكويتي محمد الجابر، وفيما يلي نص التعزية.

معالي السيد / محمد الجابري حفظه الله . وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الموضوع / برقية تعزية
تلقينا ببالغ الحزن والأسى ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة القائد الحكيم أمير الانسانية

الشيخ / صباح الأحمد الصباح

أمير دولة الكويت الشقيقة، و بهذه المناسبة الأليمة، نشاطركم الألم ونتقدم اليكم والى دولة الكويت شعباً وحكومة ً، والى أمتنا العربية والاسلامية، بأحر التعازي وأصدق المواساة ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يُلهمكم الصبر والسلوان .

لقد خسرت قضية فلسطين رجلاً صادقاً ، أميناً على قضايا أُمته ، فمنذ أن كان فقيدنا وزيراً للإعلام ، مروراً بتوليه وزارة الخارجية وانتهاءً بتوليه امارة دولة الكويت ، لم يتوانى لحظة واحدة عن مناصرة قضايا المستضعفين والمظلومين ، وعلى رأسها قضية شعب فلسطين ، فقد كانت بصماته حاضرة في كل مكان وكانت مواقفه تُعبر عن ضمير أمتنا جمعاء .

حفظ الله الكويت ، وأدام عليها الخير في ظل قيادتها الجديدة ، وثبتها على مواقفها العُروبية الصادقة .

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

سلامة عمر معروف     

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي

وزارة الإعلام- قطاع غزة   

13-صفر-1442ه      

الموافق: 13 سبتمبر 2020م

 

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