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تعليم خان يونس: معلمة تتبع أسلوب الصف المقلوب في التعلم عن بعد

30 أيلول / سبتمبر 2020 01:32

تعليم خان يونس: معلمة تتبع أسلوب الصف المقلوب في التعلم عن بعد
تعليم خان يونس: معلمة تتبع أسلوب الصف المقلوب في التعلم عن بعد

خان يونس- الرأي

أثنت مديرية تربية وتعليم خان يونس،  على إبداع  المعلمة لبنى أبوعودة من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات في مجال التعليم .

ونوهت أنه وللحاجة للتعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا وإغلاق المدارس لم تفعل تقنية "الصفوف الافتراضية" فقط بل ذهبت  المعملة أبو عودة إلى أبعد من ذلك بتعدد وسائل التعلم الحديثة التي استخدمتها.
 وأوضحت أن المعلمة ابو عودة  ادركت مدى الصعوبات التي تواجهها طالباتها في الفيزياء فكانت مبادرتها سريعة لتقديم دروسها باستخدام تقنيات وأساليب تخدم طالباتها في صفوف الثانوية العامة والحادي عشر .
كما اتبعت المعلمة  (أسلوب الصف المقلوب) في التدريس عن بعد مع طالباتها ، من خلال نشرها على الصفوف الافتراضية لشرح دروس الفيزياء ونشرها على قناة يوتيوب خاصة بالمنهاج .
وعقدت لقاءات مباشرة (التعليم المتزامن ) عبر منصة جوجل ميت لمناقشة ما تم عرضه والاجابة على استفسارات الطالبات وتوضيح بعض الاسئلة والأمثلة من خلال الاستعانة بالسبورة التفاعلية ليتم الشرح عليها .
ومراعاة لظروف بعض الطالبات وامكانياتهم ، فعلت أبو عودة التعليم غير المتزامن من خلال النشر المسبق للفيديوهات والمواد التعلمية و الألعاب التفاعلية والأسئلة وأوراق العمل ومشاركة بعض المواد الإثرائية المنشورة على موقع روافد التعليمي من إعدادها ونشرها للطالبات على الصفوف الافتراضية .
 

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