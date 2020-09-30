مدرسة بدر الأساسية "أ" للبنات تختتم دورة تحسين الخط العربي

غزة- الرأي

اختتمت مدرسة بدر الأساسية "أ"للبنات دورة تحسين الخط العربي، التي عقدتها في إطار التعليم عن بعد في ظل استمرار جائحة كورونا .

وتم عقد الدورة من خلال برنامج الواتس أب ،والزووم بواقع 15 لقاءً تدريبياً،وبمشاركة 55 طالبة ،حاضر فيها أ. محمد كلوب رئيس قسم الأنشطة في مديرية شمال غزة وبمتابعة أ.ندى ابوسمعان معلمة اللغة العربية.

وعن آلية التدريب يقوم المدرب بتنزيل فيديو تعليمي والطالبات يتبعن التعليمات ويرسلن على المجموعة تدريباتهن والمدرب يتابع كتاباتهن ويصحح لهن الأخطاء.

وشارك في اللقاء الختامي وإعلان أسماء الفائزين لمسابقة الخط والتي تمت في ختام الدورة لقياس مستوى الطلبة والذي تم عبر برنامج الزووم ا. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، م. سماح أبو العينين مديرة المدرسة ، أ. محمد كلوب مدرب الدورة.

وخلال كلمته قدم أ. نور الدين شكره لمدرب الدورة لجهوده المبذولة في خدمة الطلبة، إضافة لشكره لمديرة المدرسة وللطالبات المشاركات وأولياء الأمور لاهتمامهم في بناتهم .

وبين أ. نور الدين أن مديرية التعليم تحرص على تنمية مهارات الطلبة من خلال عقد الدورات والأنشطة سواء المباشرة أو غير المباشرة من خلال التعليم عن بعد.

من جانبها عرضت م. أبو العينين فيديو مرئي عرضت فيه إنجازات الدورة وبعضاً من مهارات الطالبات في الخط .

وفي نهاية اللقاء أعلن أ. كلوب عن أسماء الطالبات الفائزات في المسابقة ، متمنياً لهن مشوار النجاح والإبداع.

