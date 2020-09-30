مدرسة الدحيان الثانوية للبنات تطلق مشروع "بنك المعرفة الإلكتروني"

غزة- الرأي

أطلقت مدرسة الشيخ عبد الله الدحيان الثانوية للبنات "مشروعها الكبير والذي بعنوان "بنك المعرفة الإلكتروني" والذي يعتبر موقع تعليمي ثقافي معرفي متكامل يخدم كل من الطلاب والمعلمين على حد سواء في مختلف المراحل الدراسية .

ويأتي هذا المشروع الكبير انطلاقًا من أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في ظل المرحلة الحالية التي يعيشها العالم في ظل أزمة كورونا الحالية, ونتيجة لتوجيهات وزارة التربية والتعليم العالي بضرورة تفعيل التعلم عن بعد .

وتم تدشين هذا الموقع بمبادرة من مديرة المدرسة أ. سناء زقوت وبالتعاون مع منسقة اللجنة الاعلامية م. نسمة قنيطة وجميع معلمات المدرسة.

وأكدت مديرة المدرسة زقوت على أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو ايصال المدرسة لكل بيت وتوثيق جميع أعمال الطالبات والمعلمات ونشر الدروس التعليمية حسب المنهاج الفلسطيني والشروحات والمواد الإثرائية و والتواصل مع الطالبات.

وينقسم الموقع إلى عدد من البوابات المختلفة منها دليلك للصفوف الافتراضية ومواقع تهمك وأنشطة الطالبات وأنشطة المعلمات وبوابة قنوات اليوتيوب التعليمية التي أطلقتها معلمات المدرسة, بالإضافة لعدد كبير من البوابات التي تعني بالمراحل الدراسية من العاشر حتى الثاني عشر والتي تحتوي على الفيديوهات والمواد الإثرائية والاختبارات وأوراق العمل وغيرها.

