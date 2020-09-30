وزارة الحكم المحلي تجري زيارة تفقدية لبلديات محافظة رفح

نظمت وزارة الحكم المحلي، زيارة تفقدية لمدير منطقة رفح م. محمد شلبي للبلدية رفح، وبلدية النصر وبلدية الشوكة.
وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على احتياجاتهم ولضمان استمرار خدمات البلديات في ظل ازمة الطوارئ الحالية بسبب وباء كورونا.
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30 أيلول / سبتمبر 2020 01:43
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