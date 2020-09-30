طوارئ بلدية الزهراء ورابطة المساجد تنفذان أنشطة ومسابقات منهجية

الوسطى- الرأي

نفذت طوارئ بلدية الزهراء، بالتعاون مع رابطة المساجد في المدينة أنشطة ومسابقات منهجية للطلبة من مختلف المراحل التعليمية، وقد شارك عدد من الطلاب في مختلف البرامج والأنشطة بفاعلية كبيرة من خلال مجموعات الواتس أب ووسائل التواصل الاجتماعي.



وقُدِّمتْ جوائز قيّمة لعدد من الطلاب والطالبات المتميزين بعد تقييم مشاركاتهم من قبل مجموعة من المدرسين في مختلف المواد الدراسية في المدينة.



وتأتي هذه الأنشطة والمسابقات المنهجية في إطار تنمية المهارات الأساسية للطلبة، وإشغال أوقات فراغهم، وتوجيه طاقاتهم تجاه المناهج الدراسية، وتعزيز التعلّم عن بُعد في ظلّ الحالة الطارئة التي نعيشُها.

