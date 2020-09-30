"المواصلات": تعقيم دائرة ترخيص خانيونس بمشاركة نشطاء

غزة- الرأي

عملت وزارة النقل والمواصلات، ومن خلال أطقمها وشركاء متطوعين من تنفيذ حملة تعقيم لدائرة ترخيص خانيونس، استكمالا لجهود سابقة قامت بها الوزارة في تعقيم ميناء غزة البحري وكذلك تعقيم دوائر الترخيص من أجل حصر وباء كورونا بين المواطنين ، وتقديم خدمة آمنة للجمهور .

من جهته أكد م . حسن عكاشة رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية بأن الوزارة تعمل وبكل طاقتها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وقد تم تخصيص كميات كبيرة من مواد التعقيم في دوائر الترخيص وكذلك مقر الوزارة .

وطالب عكاشة المواطنين الالتزام بالتعقيم وكذلك ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي حفاظاُ على أنفسهم .

الجدير بالذكر واستكمالاً للجهود المبذولة من قبل الوزارة في حصر الوباء وبالتعاون مع مجموعات شبابية في مدينة خانيونس فقد تم تعقيم دائرة ترخيص خانيونس اليوم حيث أكد أ . محمود ياسين مدير ترخيص خانيونس أنه وبالتعاون مع مجموعات شبابية فقد تم تعقيم دائرة ترخيص خانيونس ضمن إجراءات الوقاية والسلامة من فايروس كورونا بعد العودة للدوام الحكومي لخدمة المواطنين في ظل انتشار جائحة كورونا .

وشكر ياسين القائمين على هذه المبادرة الشبابية من قبل دائرة العمل التطوعي على هذا المشروع والذي يأتي لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل انتشار هذا الوباء .