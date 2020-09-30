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تعرف على المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء

30 أيلول / سبتمبر 2020 04:58

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غزة- الرأي:

كشف عضو المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء، "نافذ المدهون"، عن أن المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء قائمة من قبل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتأتي في إطار التعاون مع المؤسسات الرسمية لضبط قطاع الطاقة، وعلى وجه الخصوص قطاع الكهرباء.

وقال المدهون خلال حديثه لإذاعة الرأي الفلسطينية، "إن المبادرة أتت من مجموعة رجال أعمال وقيادات محلية في المجتمع الفلسطيني، وتم اختيار مجموعة من الخبراء في مجال القانون والكهرباء والمجالين الإداري والمالي، وشكلت لجان متخصصة ومنها اللجنة الفنية المختصة في تطوير قطاع الكهرباء، واللجنة القانونية التي تسن كافة التشريعات لتنظم عمل قطاع الكهرباء، وهناك العديد من اللجان والملفات المهمة".

وتابع "نحن نسير باتجاهين: الاتجاه الأول المساعدة مع سلطة الطاقة في غزة من أجل حل أزمة الكهرباء الحالية، وهي أزمة المولدات وانقطاع التيار الكهربائي والجباية من المواطنين، والاتجاه الثاني عمل استراتيجي لإعداد مشاريع لزيادة أفكار الطاقة المنتجة، من خلال منح حوافز للمقترحات المقدمة لسلطة الطاقة".

وأشار المدهون إلى أن المبادرة جاءت على خلفية أزمة الكهرباء وأصحاب المولدات، وبالتالي بدأت اللجنة عملها بالاجتماع مع أطراف هذه الأزمة، للوصول إلى حل وسط بين الطرفين، واضعةً نصب عينيها مصلحة المواطن، وسيكون للمبادرة الوطنية توصيات في هذه الأزمة خلال ساعات، ونحن نعتقد إنها في طريقها للحل.

وأضاف "نحن نؤكد أن الجميع تحت سلطة القانون، ينبغي على سلطة الطاقة أن تحترم القانون، وأصحاب المولدات عليهم أن يحترموا القانون، كذلك المواطن عليه أن يحترم القانون".

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