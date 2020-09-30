"الأمن الخاص" مراقبة لتجاوزات الشرطة بحق المواطنين وانصافهم

غزة- الرأي

يقع على دائرة الأمن الخاص الدور الرقابي على عناصر الشرطة في كافة المحافظات، كذلك من ضمن صلاحياته إيقاع العقوبة ومحاسبة المخالفين للإجراءات والتعليمات في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

أكد العقيد سالم أبو سعادة نائب مدير إدارة الأمن الخاص على أن دور الدائرة في ظل الجائحة تمثل في متابعة التزام عناصر الشرطة بالتعليمات الصادرة من القيادة في كافة المحافظات، واستقبال الشكاوى بحق عناصر الشرطة المخالفين ومتابعة قضاياهم.

وأشار العقيد أبو سعادة أنه خلال الجائحة تم نشر طواقم الأمن الخاص في الميدان لمتابعة مدى التزام أفراد الشرطة بإجراءات السلامة والوقاية، وجرت زيارات وجولاتٍ رقابية دورية على انتشار القوات في جميع المحافظات، وعلى الحواجز والنقاط الشرطية لضمان السلامة العامة .

وأكد العقيد أبو سعادة على ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والوطنية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة للحد من انتشار الفيروس.

وقال العقيد أبو سعادة:" إننا في دائرة الأمن الخاص نقوم بمتابعة الشكاوى بشكل مستمر ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتقديم التوجيهات والإرشادات ومتابعة تنفيذ العقوبات ".

وشدد العقيد أبو سعادة أن الشرطة تحكمها قوانين تسري على جميع منتسبي جهاز الشرطة ولا يوجد أحد فوق القانون فمن يخطأ يحاسب وفق المنظومة المعمول بها .

وبين العقيد أبو سعادة أن هناك أخطاء تحدث من منتسبي الشرطة وعلى قاعدة من يعمل يخطئ وهذا أمر طبيعي ان يوجد تجاوزات ولكن يتم التعامل معها وفق الأسس والأنظمة القانونية المتبعة وبناء على ذلك يتم تحديد ألية المحاسبة .

ونوه إلى أن مكاتب الشرطة مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال الشكاوي والملاحظات التي تخص تجاوزات عناصر الشرطة سواء في الميدان أو في المقرات .

ودعا العقيد أبو سعادة عناصر الشرطة إلى الالتزام بالقوانين وعدم تجاوزها و التعامل مع المواطنين بشكل يليق بشعبنا المعطاء .

وناشد العقيد أبو سعادة المواطنين بالتعاون مع الشرطة والاجهزة الأمنية في تطبيق القانون ومراعاة هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها ابناء