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الاحتلال يُسلم بطاريات من منظومة القبة الحديدية للجيش الأمريكي

30 أيلول / سبتمبر 2020 09:07

القبة الحديدية
القبة الحديدية

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت مواقع عبرية أن جيش الاحتلال سلّم اليوم بطاريات من منظومة القبة الحديدية إلى الجيش الأمريكي. 

 وحسب موقع "والا" يأتي هذا التسليم كجزءًا من الاتفاقية الموقعة العام الماضي بين وزارة جيش الاحتلال ووزارة الدفاع الأمريكية، وتقرر أيضًا نقل بطارية إضافية سيتم تسليمها في غضون أسابيع قليلة. 

ونقل الموقع عن وزير جيش الاحتلال "بني غانتس" قوله في حفل التسليم الذي أقيم في مصنع رافائيل، "بفضل النظام تم منع العديد من القتلى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية وأنا فخور بأن هذا النظام المتقدم سيحمي أيضًا جنود الجيش الأمريكي". 
 

وأضاف: "إن إتمام هذه الصفقة دليل آخر على أن التحالف الأمني ​​أقوى من أي وقت مضى".

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