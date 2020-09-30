عائلات الأسرى تحتج على إغلاق حساباتهم البنكية برام الله

الضفة المحتلة-الرأي:

نظمت مجموعة من عائلات الأسرى وقفة احتجاجية أمام البنك العربي وسط مدينة رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، احتجاجا على وقف البنك حسابات الاسرى الفلسطينيين.

وحمل المحتجون لافتات تدعو لحماية حقوق ونضالات الأسرى وجاء فيها: "حماية حقوق ونضالات الأسرى مسؤولية جماعية وتتحملها البنوك والقيادة وسلطة النقد وزارة المالية وهيئة الأسرى وفصائل الفلسطينية" و"الهجمة على قضايا مستحقات الأسرى هي استهداف للنضال الوطني الفلسطيني والتصدي لها واجب وطني عام، أما الخضوع لتهديدات فهو تساوق مع الاحتلال".

وشارك في الوقفة التي انتهت بتسليم إدارة البنك رسالة احتجاج باسم الأسرى وعائلاتهم، ممثلين عن مؤسسات الأسرى، من بينهم قدورة فارس مدير نادي الأٍير الفلسطيني الذي قال ل" فلسطين اليوم" إن هذه الوقفة تأتي رفضا لكل الممارسات ضد الأسرى.

وتابع:" نرفض أن يتم التعامل مع قطع الأسرى و المحررين و الشهداء والجرحى باعتباره قطاع يحتاج لإجراءات استثنائية نحن مواطنون طبيعين ولدينا كافة الحقوق وعليه يجب أم يوائم كافة المؤسسات هذه الحقيقية سواء مؤسسات مصرفية ومجتمعية يجب أن تعرف أن هذه الفئة مستهدفة من قبل الاحتلال ويجب علينا أن نكون سندا لهم، حتى لا يستفرد بهم الاحتلال وينال من حقوقهم وحقوق عائلاتهم".

وبحسب قدورة فإن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست ضد بنك بعينه وإنما يجب على المنظومة المصرفية بأكملها أن تتخذ قرارا تنتصر فيه للأٍسرى وقضيتهم.

وعن الحلول المطروحة قال فارس إنه من المقرر تجتمع جميع الأطراف في العشر أيام الأولى من الشهر القادم من أسرى محررين و مؤسسات الأسرى و جمعية البنوك والحكومة ووزارة المالية، لمناقشة الحلول المطروحة، والمفاضلة بينها لاتخاذ الحل المناسب.