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علاج جديد ضد "السرطان" بدون دواء!

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:12

..علاج جديد ضد "السرطان" بدون دواء!
..علاج جديد ضد

أعلن علماء، أنهم تمكنوا من محاربة الخلايا السرطانية بتدمير نفسها ذاتيًا، من خلال جسيمات نانوية مغلفة بحمض أميني يدعى "فينيل ألانين".

وبحسب موقع "tdnu"، فإن نمو وتطور السرطان يعتمد على هذا الحمض الأميني.

وأوضح العلماء، أن جسم الإنسان لا يقوم بإنتاج ذلك الحمض، بل يحصل عليه من النظام الغذائي مثل اللحوم والحليب والبيض والأسماك والبقوليات.

وأشار إلى أن العلماء أجروا التجارب على الفئران المخبرية المصابة بمرض السرطان، حيث قاموا بحقنها بالحمض الأميني "فينيل ألانين"، الذي كان يعتقد أنه صديق للخلايا السرطانية، ولكن جاءت النتائج معاكسة، حيث قام بتدمير هذه الخلايا.

ومن خلال هذه التجربة، تمكن العلماء من القضاء على الخلايا السرطانية دون استخدام أية أدوية ودون الإضرار بصحة المرضى.

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