وكالة الرأي الفلسطينية نيوكاسل يتأهل لدور الثمانية بكأس الرابطة وكالة الرأي الفلسطينية كأس الرابطة الإنكليزية: قطبا مانشستر وإيفرتون إلى الدور ربع النهائي وكالة الرأي الفلسطينية بايرن يتوج بطلا للسوبر الألماني بفوز ثمين على دورتموند وكالة الرأي الفلسطينية ساني يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية نظام غذائى يجب اتباعه عند الإصابة بأنفلونزا المعدة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: جو غائم جزئياً وحار نسبياً وكالة الرأي الفلسطينية هل أنتم من محبّي الشاي؟ هذه هي الكميّة الممكن شربها يومياً وكالة الرأي الفلسطينية ست أخطاء خلال ممارسة التمارين تمنع محاولات فقدان الوزن وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكتشفون 3 بحيرات مدفونة في كوكب المريخ
أخبار » الأسرة و المجتمع

هل أنتم من محبّي الشاي؟ هذه هي الكميّة الممكن شربها يومياً

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:20

هل أنتم من محبّي الشاي؟ هذه هي الكميّة الممكن شربها يومياً
هل أنتم من محبّي الشاي؟ هذه هي الكميّة الممكن شربها يومياً

يحتوي لتر من الشاي المخمر بشكل ضعيف على حوالي 1 من وحدة قهوة، لذلك يمكن شرب ما يقرب من 4 لترات من هذا المشروب يومياً.

أخبر طبيب الغدد الصماء الروسي ميخائيل بوغومولوف في مقابلة مع صحيفة "AiF" عن مقدار الشاي الذي يمكن شربه يومياً من دون الإضرار بالصحة.

ووفقاً له، يمكن للشخص البالغ أن يتناول 400 مليغرام من الكافيين يومياً من دون الإضرار بالصحة. وأوضح بوغومولوف أنه "نظراً لأن هذه المادة لا توجد فقط في الشاي والقهوة ولكن أيضاً في الكولا ومشروبات الطاقة والكاكاو والشوكولاتة، لسهولة حساب الاستهلاك اليومي من الكافيين، فقد وضعنا وحدة قهوة تحتوي على 100 مليغرام من الكافيين".

هكذا، يحتوي لتر من الشاي المخمر بشكل ضعيف على حوالي 1 من وحدة قهوة، لذلك يمكن شرب ما يقرب من 4 لترات من هذا المشروب يومياً. أما الشاي المخمر بشكل متوسط، فوحدة القهوة ستكون في حوالي نصف لتر من المشروب، وفي هذه الحالة سيكون الحد أكثر قليلاً من لترين. في المقابل، ستكون الجرعة اليومية من الشاي القوي المحتوي على 4 وحدات قهوة حوالي 1.8 لتر.

وخلص الطبيب إلى أنه "باختصار، الشاي مشروب صحي للغاية يحتوي على نسبة مثالية من الكافيين: من الصعب تناول جرعة زائدة منه، وفي نفس الوقت سوف تحصل على الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة من الشاي".

وكان كشف أخصائي التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ، الخصائص الفريدة لأنواع مختلفة من الشاي، خاصة تلك التي يجب تناولها في موسم انتشار أمراض البرد.

وتعتبر أنواع من الشاي إكسيراً صحياً حقيقياً، وهي تقي من الإصابة بأمراض البرد، ويعدد غينزبورغ 3 أنواع من الشاي المفيدة للصحة، وهي شاي الورد البري (الروز)، أما النوع الثاني هو شاي الكركديه، كذلك شاي الزنجبيل.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟