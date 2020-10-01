نظام غذائى يجب اتباعه عند الإصابة بأنفلونزا المعدة

أنفلونزا المعدة - المعروفة باسم التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي من الأمراض الشائعة التى تجعلك لا ترغب في تناول الطعام أو الشراب كثيرا، لكن من المهم الانتباه لاتباع نظام غذائي صحي عند الإصابة بأنفلونزا المعدة لعلاجها سريعاً، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك"، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لنظام غذائي يجب اتباعه عند الإصابة بأنفلونزا المعدة.

-تجنب قهوتك اليومية: تجنب فنجان القهوة والصودا التي تحتوي على الكافيين لمدة أسبوع، حيث إن الكافيين يسبب انقباض الأمعاء، مما قد يجعل الإسهال أسوأ.

-لا تأكل الأطعمة التي يصعب هضمها: عندما تكون مصابًا بأنفلونزا المعدة، ابتعد عن الأطعمة الدهنية والحارة والحمضية كما أن أطباق الألبان والطماطم قاسية أيضًا على القناة الهضمية المريضة.

-لا تجبر نفسك على الأكل: إذا كنت لا تشعر بالرغبة في الأكل، فلا تجبر جسمك على تناول الطعام و حاول التركيز على التعافي والراحة والبقاء رطبًا.

-تجنب العصائر: التفاح أو البرتقال أو أي عصائر أخرى لن تفيدك كثيرًا.

اشرب الكثير من السوائل الصافية

انتظر حتى مرور ساعتين منذ نوبة القيء الأخيرة ابدأ برشفات صغيرة متكررة من الماء، الصودا الصافية بدون كافيين(قلّبها جيدًا لإخراج المزيد من الكربونات)، الشاي العشبي الخالي من الكافيين، الشوربة أو بدائل الكهارل التي لا تستلزم وصفة طبية هي طرق رائعة لتجنب الجفاف عند الإصابة بأنفلونزا المعدة مع الإسهال المتكرر أو القيء.

قد يعني الجفاف الشديد الذهاب إلى المستشفى لتلقي السوائل الوريدية، لذلك من المهم أن تحاول البقاء رطبًا إذا استطعت. يمكنك اللجوء إلى مشروب الزنجبيل الشائع ولكن مرة أخرى ، حركه أو اتركه على المنضدة في وعاء مفتوح حتى تتبخر الكربنة.

تناول الكربوهيدرات المعقدة

البطاطس والحبوب الكاملة (فكر في الأرز والخبز المحمص) هي أفضل خياراتك للمساعدة في تعويض العناصر الغذائية التي قد تكون قد فقدتها أثناء التقيؤ أو كثرة الذهاب إلى الحمام.

جرب اللحوم الخالية من الدهن بدون الكثير من التوابل أو البهارات ، والتي يمكن أن تزعج معدتك أكثر (فكر في الدجاج والسمك).

مضغ رقائق الثلج

إذا لم تتمكن من الاحتفاظ بأي شيء آخر ، فإن رقائق الثلج ستساعدك على منحك الترطيب الذي تحتاجه على الأرجح شيئًا فشيئًا على مدى فترة أطول، ولكن قد تتحمل معدتك بشكل أفضل.