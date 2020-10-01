وكالة الرأي الفلسطينية بايرن يتوج بطلا للسوبر الألماني بفوز ثمين على دورتموند وكالة الرأي الفلسطينية ساني يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية نظام غذائى يجب اتباعه عند الإصابة بأنفلونزا المعدة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: جو غائم جزئياً وحار نسبياً وكالة الرأي الفلسطينية هل أنتم من محبّي الشاي؟ هذه هي الكميّة الممكن شربها يومياً وكالة الرأي الفلسطينية ست أخطاء خلال ممارسة التمارين تمنع محاولات فقدان الوزن وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكتشفون 3 بحيرات مدفونة في كوكب المريخ وكالة الرأي الفلسطينية علاج جديد ضد "السرطان" بدون دواء! وكالة الرأي الفلسطينية "أمازون" تطلق تقنية جديدة للدفع بواسطة راحة اليد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:28

89961733f917872deefabcccfb7d52c5
89961733f917872deefabcccfb7d52c5

غزة- الرأي:

توغلت عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بشكل محدود خارج السياج، شرقي بلدة خزاعة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية أن أربع جرافات عسكرية وكباش برفقة جرار توغلوا في أراضي الأهالي انطلاقاً مما يعرف ببوابة "النجار" العسكرية، لمسافة تقدر بنحو 100متر.

وبينت المصادر أن آليات الاحتلال شرعت منذ توغلها بإجراء أعمال تجريف بمحاذاة السياج مدعومة بالدبابات والجيبات العسكرية وطائرات الاستطلاع.

وتشهد حدود قطاع غزة بشكل شبه يومي خروقات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي العصافير لإجبارهم على مغادرة تلك المناطق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟