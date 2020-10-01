توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس

غزة- الرأي:

توغلت عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بشكل محدود خارج السياج، شرقي بلدة خزاعة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية أن أربع جرافات عسكرية وكباش برفقة جرار توغلوا في أراضي الأهالي انطلاقاً مما يعرف ببوابة "النجار" العسكرية، لمسافة تقدر بنحو 100متر.

وبينت المصادر أن آليات الاحتلال شرعت منذ توغلها بإجراء أعمال تجريف بمحاذاة السياج مدعومة بالدبابات والجيبات العسكرية وطائرات الاستطلاع.

وتشهد حدود قطاع غزة بشكل شبه يومي خروقات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي العصافير لإجبارهم على مغادرة تلك المناطق.