الاحتلال يشن حملة اعتقالات في أرجاء الضفة والقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال، منذ فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية والقدس طالت أكثر من 20 شخصاً.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من قرية العيسوية شمال القدس وهم: "يزن أمجد عبيد، وسامر منذر عطية، ومنير كايد محمود، ومجد داري"، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي بلدة طمون جنوب طوباس، اعتقل جنود الاحتلال الشاب محمد غازي بشارات (28عاماً)، بعد أن داهمت منزل ذويه.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال كلا من: "عطية عساكرة، وأحمد خالد عساكرة، وعبد عيسى الفواغرة أبو عاهور وأيوب درباس".

وافادت مصادر محلية بأنه تم اعتقال "إسماعيل سمير الفيومي، وعدي حسني النجار، وسليمان محمد أبو دية" من مدينة الخليل.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل من محافظة رام الله، "سامح حسين شيخة، وجعفر سليمان أبو عليا ومحمد جاد حسين".