مدرس فرنسي وشم مقلة العين لتصبح سوداء بالكامل

تصدرت قصة المدرس الفرنسي سيلفان هيلين الأخبار الغريبة حول العالم بعد أن قرر أن يُغطي جسمه بالكامل بالوشوم دون أن يترك مكان واحد دون أن يترك رسمة مميزة عليه.

رسم الوشم

سيلفيان البالغ من العمر 36 عاماً كان قد بدأ رحلة طويلة مع رسم الوشوم حيث أنه وضع وشم على لسانه وعلى كامل وجه حتى أن قرر مؤخراً دق وشم في مقلة العين لتصبح سوداء بالكامل في مظهر غريب.

مظهر سيلفيان أصبح غريب للغاية بخاصة وأنه يعمل كمدرس في روضة أطفال في مدرسة دوكتور موريري الابتدائية في باليزو لكن بعد وشم العين تعرض للكثير من المشاكل حيث اشتكت إحدى العائلات أن طفلها البالغ من العمر 3 سنوات راودته كوابيس بسبب مظهر المدرس.

في الوقت نفسه يؤكد سيلفيان أن كل من يتعاملون معه يرون أبعد من المظهر الخارجي ولا يؤثر شكل الوشوم الكثيرة عليهم إلا للحظات فقط لأنهم يرون أبعد من حبر الوشم بكثير لذلك كان الجميع لطيف معه للغاية سواء كانوا زملاء أو أولياء أمور.