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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 391 قضية وتوقف 41 متهماً

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:06

النيابة العامة تحقق في 391 قضية وتوقف 41 متهماً
النيابة العامة تحقق في 391 قضية وتوقف 41 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى 391 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

 

ووفقاً لموجز30 سبتمبر 2020 الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأربعاء، في36 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، كما سجلت 4 قضايا تتعلق  بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وذكر الموجز أن النيابة حققت في 152 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و199 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأفادت النيابة العامة أنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 41 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

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