وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: مبحث الثقافة العلمية يجمع ببن جناحي الوطن والدول العربية وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| الطب الوقائي يتلف 180 كيلو جرام ثمار زيتون فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و127 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تدهور صحة الأسير المضرب ماهر الأخرس بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الكوادر الصحية النسائية لم تغب عن المشهد في تثبيط انتشار فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مراكز فرز حالات الجهاز التنفسي.. بوابة المرضى للحفاظ على سلامتهم وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعلن عن تقديم خدماتها في جميع مقراتها ابتداًء من الأحد القادم وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 391 قضية وتوقف 41 متهماً وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام توثق 71 انتهاكاً للحريات الصحفية خلال سبتمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2632 ) الخميس1/10/2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الكوادر الصحية النسائية لم تغب عن المشهد في تثبيط انتشار فيروس كورونا

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:21

الكوادر الصحية النسائية لم تغب عن المشهد في تثبيط انتشار فيروس كورونا
الكوادر الصحية النسائية لم تغب عن المشهد في تثبيط انتشار فيروس كورونا

غزة- الرأي- إبراهيم شقورة

جنباً إلى جنب وفي كافة مواقع العمل لم تغب الكوادر الصحية النسائية عن مشهد مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، فعلى الرغم مما يشهده القطاع من حظر للتجوال واجتماع أفراد العائلة والتزام الأطفال في المنازل وحاجتهم للرعاية من امهاتهم، إلًا أن الكوادر النسائية في وزارة الصحة بقين ملازمات لمواقع عملهن بل وضاعفن ساعات العمل في سبيل حماية أبناء شعبهن.

حنان العلمي احدى كوادر المختبر المركزي في وزارة الصحة قالت إنها تنطلق يومياً مع ساعات الصباح المبكرة مودعة أطفالها وعائلتها، لتخوض مواجهة مفتوحة على خطوط المواجهة الأولى مع الفيروس عقب اتخاذها لكافة اجراءات السلامة.
وتشير العلمي التي تعمل في استلام وفرز العينات في المختبر، أنها تواجه يومياً مخاوف عديدة من فكرة أن تنقل المرض إلى أفراد عائلتها، لكنً روح المسؤولية الوطنية وشعورها بأنها تؤدي دور أساسي في حماية شعبها، هو ما يدفعها إلى مضاعفة الجهود وساعات العمل في سبيل انجاح الجهود الصحية في تثبيط انتشار فيروس كوفيد 19.
وإلى جانب العلمي ، وعلى مسافة صفر من الفيروس، تتحدث أخصائية البيولوجيا الحيوية صابرين الكرد عن تجربتها داخل المختبر المركزي في وزارة الصحة لمواجهة فيروس كوفيد 19.
وتصف صابرين الأجواء التي يعمل بها الطاقم الصحي في التعامل مع الفيروس الأكثر خطورة على صعيد الشعور بالخوف عليها وعلى عائلتها، مشيرة إلى أنه مع كل اكتشاف حالة جديدة مؤكدة بالفيروس تبدأ بمراجعة كل الخطوات التي اتخذتها على صعيد اجراءات السلامة.
فأي خطأ أو تقصير في اتباع الاجراءات قد تقع فيه قد يؤدي لا قدر الله لوقوع الاصابة بالفيروس والذي يصنف على أنه شديد العدوى حول العالم.

وتنوه الكرد إلى دور وزارة الصحة بغزة في تدريب الكوادر الصحية تدريباً على أعلى المستويات لحمايتهم من الفيروس، إلى جانب اعادة تصميم وتجهيز المختبر بالمعدات واللوازم التي تحفظ سلامة الطواقم العاملة.
وتشير صابرين إلى تكاتف طاقم المختبر حيث أسهمت المشاركة من كافة العناصر العاملة في المختبر ومن تخصصات مخبرية متعددة إلى توزيع الحمل على صعيد ساعات العمل الطويلة التي كانت في وقت سابق.
العاملات في مختبر وزارة الصحة المركزي  لسنا الوحيدات،  فآلاف النساء العاملات في وزارة الصحة في مختلف المجالات الطبية والتمريضية والمخبرية والصيدلانية والاعلامية والادارية، لطالما وقفن جنباً إلى جنب في حماية المجتمع في أوقات الحروب والأزمات لتؤكدن دوما دور المرأة الفلسطينية في القطاع الصحي إلى جانب الرجل في الحفاظ على المجتمع من كافة الثغرات التي تتهدده.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟