التعليم: مبحث الثقافة العلمية يجمع ببن جناحي الوطن والدول العربية

غزة- الرأي

عقدت مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات التابعة لمديرية تعليم غرب غزة، درساً توضيحياً يجمع ببن جناحي الوطن والدول العربية الشقيقة عبر منصة الصفوف الافتراضية الالكترونية.

وكان الدرس لمبحث الثقافة العلمية عبر منصة الصفوف الافتراضية الالكترونية من خلال برنامج Meet، وحضر الدرس ما يقارب 130 شخصا كان منهم مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر ابوعلي ومديرة المدرسة أ.مها الوالي و كوكبة من مدراء مدارس ومشرفين تربويين ومعلمين مميزين في المباحث المختلفة إلى جانب شخصيات دولية إقليمية تعليمية.

وضم اللقاء شقي الوطن من قطاع غزة والضفة الغربية كما جمع الدرس أبناء الوطن العربي الواحد تحت مبدأ التعليم، فحضر اللقاء عدد من المعلمين في الدول العربية الشقيقة كان من تلك الدول المشاركة الاردن ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والامارات.

وقامت على إعداد الدرس وتجهيزه، المعلمة لينا خليفة، والتي بدورها فعلت عرض بوربوينت مستخدمةً تطبيقات ويب التعليمية المتعددة لتفعيل الطالبات منها Coogle لتصميم الخرائط الذهنية، تطبيق Jam bored كسبورة الكترونية مساعدة ، تطبيق Wizer.me لتصميم الاختبارات وأرواق العمل، تطبيق Kahoot لتصميم المسابقات التعليمية وختمت الدرس بواجب بيتي عبر تقنية GoogleClassroom الافتراضية.

وشارك الطالبات بشكل فعال في التطبيقات الإلكترونية التفاعلية والاجابة على الاسئلة بشكل مباشر مما أضفى جواً من المحاكاة للصفوف الوجاهية الى حد كبير.

وفي كلمته شكر مدير التربية والتعليم د.عبدالقادر ابو على، القائمين على الدرس والحضور وأثني على الطالبات ومشاركاتهن في التعليم عبر الصفوف الافتراضية، معززاً دور الطالبات وتفاعلهن في الصفوف الافتراضية.

بدورها شكرت مديرة المدرسة أ. مها الوالي المعلمة المنفذة للدرس على أدائها وشكرت الطالبات والحضور من سائر الدول العربية على مشاركتهم الفاعلة ومناقشتهم وحرصهم على تطوير الأداء المهني ونهضة التعليم في قطاع غزة.

وأعقب الدرس جلسة نقاش عبر المنصة الافتراضية على الانترنت، تم من خلالها طرح بعض الأفكار ومناقشة الخبرات، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين بشكل إلكتروني.

