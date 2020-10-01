وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة الخميس 1 أكتوبر 2020 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: مبحث الثقافة العلمية يجمع ببن جناحي الوطن والدول العربية وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| الطب الوقائي يتلف 180 كيلو جرام ثمار زيتون فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و127 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تدهور صحة الأسير المضرب ماهر الأخرس بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الكوادر الصحية النسائية لم تغب عن المشهد في تثبيط انتشار فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مراكز فرز حالات الجهاز التنفسي.. بوابة المرضى للحفاظ على سلامتهم وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعلن عن تقديم خدماتها في جميع مقراتها ابتداًء من الأحد القادم وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 391 قضية وتوقف 41 متهماً وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام توثق 71 انتهاكاً للحريات الصحفية خلال سبتمبر الماضي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة الخميس 1 أكتوبر 2020

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:07

3hTPO
3hTPO

غزة- الرأي:

تشهد الأسواق في قطاع غزة حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفواكه في ظل الإجراءات الحكومية المتخدة للتعامل مع ظروف جائحة "كورونا" منذ مارس الماضي.

وجاءت الأسعار صباح اليوم وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة كالتالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

البندورة: 1 ك = 3.5 – 4 شيكل

خيار: 1ك = 2.5 – 3 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 4 شيكل

بصل: 4 ك = 10 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 6 -7 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1 ك = 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

1ك = 10 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 6 شيكل

ليمون مصري أصفر: 1ك = 2.5 شيكل

ليمون بلدي أصفر: 1ك = 3 شيكل

ليمون أخضر: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

كوسا: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

جزر: 1ك = 2.5 شيكل

ملفوف أحمر (صغير): 3 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

عنب: 1ك = 6 شيكل

مانجا خضراء “كي”: 1ك = 4 شيكل

خوخ: 1ك = 5 – 6 شيكل

خوخ ملس: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 شيكل

جوافة: 1ك = 4 شيكل

و3 – 4 ك = 10 شيكل

موز: 1ك = 5 شيكل

تفاح: 3ك = 10 شيكل

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟