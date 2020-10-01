"مباحث كورونا" تُغلق 54 محلاً ومنشأة مُخالفة

غزة- الرأي

أغلقت دائرة" مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية 54 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة في محافظات غزة خلال 24 ساعة الماضية، مع إلزام أصحابها بتعهدات بعدم تكرار المخالفة.

ويأتي ذلك، استمراراً للمهام اليومية التي تنفذها المباحث في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في ظل جهود مواجهة فيروس "كورونا".

وبحسب التقرير اليومي، فقد أوقفت "مباحث كورونا" 88 من أصحاب تلك المنشآت وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

كما أوقفت المباحث 65 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 17 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة بحسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية