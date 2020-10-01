"دائرة الأمومة والطفولة" تقدم خدماتها لآلاف السيدات والأطفال

غزة- الرأي

أكدت مديرة دائرة الأمومة والطفولة د. نهلة حلس، أنه بالرغم من انتشار جائحة "كورونا" إلا أن الوزارة باشرت عملها في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسيدات والأطفال، وذلك لتقليل المراضة والوفيات بين السيدات الحوامل، حيث تم العمل لمتابعة حالات الحمل الخطر ومنع مضاعفات الحمل للأمهات، ومتابعة حالات تنظيم الأسرة.

وأوضحت د. حلس أنه تم تقديم خدمة شاملة وكاملة لجميع المستفيدات من تدخل طبي وتصوير تلفزيوني، وإعطاء السيدات الحوامل المكملات الغذائية المطلوبة والمشورة اللازمة إضافة الى وسائل تنظيم الأسرة، والتثقيف الصحي الملائم لصحة السيدات واطفالهن في توخي الحيطة والحذر للوقاية من فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن عمليات فرز حالات التهاب الجهاز التنفسي كانت تتم قبل الدخول للمعاينة.

وأشارت د. حلس أنه منذ تاريخ 12/9/2020 وحتى نهاية سبتمبر بلغ عدد السيدات المستفيدات من حالات الحمل الخطر لنحو (2000) سيدة، فيما بلغ عدد حالات تنظيم الأسرة (2,329) سيدة، فيما بلغ عدد الأطفال المطعمين نحو (11) ألف طفل.