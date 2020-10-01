وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية تواجه جائحة "كورونا" بأكفأ الاختصاصيين وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تتفقد مزارع الفراولة وتتابع توزيع المساعدات وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على المشاتل الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 141 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة 1 أكتوبر 2020 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزهراء توفّر منحًا دراسية لعددٍ من الطلاب وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تجري 1300 عملية جراحية خلال جائحة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم حملة نظافة في شوارع المدينة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تسلم أمتعة العائدين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية "دائرة الأمومة والطفولة" تقدم خدماتها لآلاف السيدات والأطفال
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بالرغم من انتشار جائحة "كورونا"

"دائرة الأمومة والطفولة" تقدم خدماتها لآلاف السيدات والأطفال

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:03

"دائرة الأمومة والطفولة" تقدم خدماتها لآلاف السيدات والأطفال

غزة- الرأي

أكدت مديرة دائرة الأمومة والطفولة د. نهلة حلس، أنه بالرغم من انتشار جائحة "كورونا" إلا أن الوزارة باشرت عملها في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسيدات والأطفال، وذلك لتقليل المراضة والوفيات بين السيدات الحوامل، حيث تم العمل لمتابعة حالات الحمل الخطر ومنع مضاعفات الحمل للأمهات، ومتابعة حالات تنظيم الأسرة.

وأوضحت د. حلس أنه تم تقديم خدمة شاملة وكاملة لجميع المستفيدات من تدخل طبي وتصوير تلفزيوني، وإعطاء السيدات الحوامل المكملات الغذائية المطلوبة والمشورة اللازمة إضافة الى وسائل تنظيم الأسرة، والتثقيف الصحي الملائم لصحة السيدات واطفالهن في توخي الحيطة والحذر للوقاية من فيروس "كورونا"، مشيرة  إلى أن عمليات فرز حالات التهاب الجهاز التنفسي كانت تتم قبل الدخول للمعاينة.

وأشارت د. حلس أنه منذ تاريخ 12/9/2020 وحتى نهاية سبتمبر بلغ عدد السيدات المستفيدات من حالات الحمل الخطر لنحو (2000) سيدة، فيما بلغ عدد حالات تنظيم الأسرة (2,329) سيدة، فيما بلغ عدد الأطفال المطعمين نحو (11) ألف طفل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟