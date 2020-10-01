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بالتعاون مع الجبهة الشعبية

بلدية خان يونس تنظيم حملة نظافة في شوارع المدينة

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:20

بلدية خان يونس تنظيم حملة نظافة في شوارع المدينة
بلدية خان يونس تنظيم حملة نظافة في شوارع المدينة

غزة- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع الجبهـة الشعبية،  مبادرة تطوعية لنظافة شوارع مدينة خان يونس ضمن الاجراءات المتبعة لمجابهة فايروس كورونا.

وشارك في المبادرة رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، وعضوي القيادة السياسية للجب8ـة الشعبية أ. إياد عبد الغفور وأ. نصر الله جرغون، وبمشاركة واسعة من المتطوعين.
وخلال كلمته، ثمن م. البطة دور الشعبية الثابت والأصيل في الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني وصون كرامته، مشيراً إلى أهمية حملة النظافة لمساندة عمل البلديات في ظل الظروف العامة التي يعيشها أبناء شعبنا جراء انتشار وباء فايروس كورونا.
وبين م. البطة أن البلدية سخرت معداتها وامكانياتها وطواقمها الميدانية لإنجاح الحملة والتي تستهدف نظافة عدد من شوارع وأحياء خان يونس، لافتاً إلى أن البلدية تفتح أبوابها أمام كافة المشاركات التطوعية لكافة الفصائل الفلسطينية والمؤسساتية والشبابية والعائلية من أجل تنفيذ وتسهيل أعمال كافة المبادرات التي تعنى بتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره أكد عبد الغفور على الدور المهم للفص--ائل الفلسطينية في تقديم كل أنواع الدعم للمؤسسات الخدماتية ومنها البلديات التي تعمل على مدار الساعة في كافة القطاعات الخدماتية ومنها الصحة والبيئة من أجل حماية شعبنا من الأمراض والأوبئة في ظل وباء فايروس كورونا.
وأشار عبد الغفور إلى أهمية تنفيذ تلك المبادرة التي تستهدف أربع مواقع تضم دوار التحلية ودوار بني سهيلا ووسط المدينة والمخيم الغربي التي من شأنها مساعدة البلدية في نظافة الشوارع من الرمال ومساعدة المؤسسات الخدماتية التي تعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على صحى وسلامة شعبنا في ظل جائحة كورونا.
 

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