بلدية الزهراء توفّر منحًا دراسية لعددٍ من الطلاب

الوسطى- الرأي

وفّرت بلدية الزهراء بالتعاون مع إحدى الجامعات الفلسطينية، منحًا دراسية لسبعةٍ من طلاب وطالبات المدينة الذين يعانون ظروفًا مادية صعبة، بهدف مساعدتهم على إكمال مسيرتهم التعليمية، تحت شعار "لا يُحرَمُ طالبٌ من التعلم".

وأفاد أ. مروان حمد رئيس بلدية الزهراء، أن الاتفاق يأتي في إطار اهتمام المجلس البلدي بالحركة التعليمية، وتأمين مقاعد دراسية للمواطنين حسب احتياجاتهم، مؤكدًا على أنه تم اختيار الطلاب المرشحين للمنحة من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاعهم وحصر احتياجاتهم وتحديد التخصصات المطلوبة.

كما تم الاتفاق مع الجامعة على تحديد تخصصات المنح المُقدَّمة للطلاب والطالبات، لتشتمل على كليات الآداب والتربية والإعلام والقانون، وكذلك برنامج الدبلو٣م المتوسط.

ويأتي الاتفاق في وقت أطلق فيه المجلس البلدي قبل شهر، مبادرة "شباب ضد البطالة" الذي يتضمن تسخير محلات البلدية للشباب؛ لإقامة مشاريعهم المتميزة.

وأكد حمد أن مجلسه منذ اللحظة الأولى قد أخذ على عاتقه بأن يكون جسرا لتمكين فئات المجتمع كافة، وتسخير كلّ الطاقات والإمكانات للنهوض بالشباب وتحفيزهم على الإنتاج والتعلم.

وتبذل بلدية الزهراء جهوداً كبيرة على مستوى المجتمع المحلي، بحيث تسعى بشكل دائم لعقد اتفاقيات تعاون مع المؤسسات الفلسطينية التعليمية والخدماتية؛ لتوفير المشاريع التي من شأنها الارتقاء بالمدينة، إلى جانب المشاريع التي تهدف لتمكين الشباب وتثبيتهم ومساعدتهم في التعلم والارتقاء بهم في مختلف المجالات.

