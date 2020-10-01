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تحرير 12 محظر ضبط

الاقتصاد تنظم 141 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق بغزة

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:59

الاقتصاد تنظم 141 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق بغزة
الاقتصاد تنظم 141 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق بغزة

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن طواقم حماية المستهلك نظمت 141 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت الوزارة  في تصريح لها اليوم الخميس، إنه تم تحرير 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة خلال الزيارات.

وأفادت ان طواقمها حررت  أنه تم أيضا تحرير  24 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، ومحاضر ضبط بحق تجار بيض رفعوا الأسعار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 11جولة ميدانية للمحلات التجارية،  تم  خلالها إتلاف كميات كبيرة من العصائر والألبان منتهية الصلاحية ، وضبط  مخبز لم يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية ولا يوجه به بطاقة بيان .

وأفادت بأن مديرية الذهب والمعادن نظمت 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.

كما قررت وزارة الإقتصاد بعدم إدخال منظمات الغاز الواردة عبر معبر كرم أبوسالم في حال عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس وأتلافها فورا .

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