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لمراقبة جودة الأشتال فيها

زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على المشاتل الزراعية

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:11

زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على المشاتل الزراعية
زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على المشاتل الزراعية

رفح- الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح جنوب قطاع غزة، جولات ميدانية على مزارعي الخضار، لتقديم الارشادات اللازمة للعمليات الزراعية المختلفة.
وجاءت هذه الجولات ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها الوزارة، لمتابعة عمل المزارعين والرد على الشكاوي المقدمة للوزارة في ظل جائحة كورونا.
كما تفقد المهندسون مشاتل الخضار لمتابعة سير عملها ومراقبة جودة الأشتال مع بداية الموسم الزراعي الجديد ، واحصاء الكميات المزروعة في شهر.
وفي ذات السياق زارت اللجنة المكلفة بمتابعة معاصر الزيتون في القطاع مديرية زراعة رفح وتم الإتفاق على آلية العمل المشترك لمتابعة معاصر الزيتون في المحافظة وفق إجراءات السلامة والوقاية من جائحة كورونا.
 

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