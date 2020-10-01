الصحة النفسية تواجه جائحة "كورونا" بأكفأ الاختصاصيين

غزة- الرأي

أكد مدير عام الصحة النفسية بوزارة الصحة د. يحيى خضر،أن إدارته اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتحصين الحالة الصحية النفسية للمجتمع في مواجهة انتشاء جائحة "كورونا"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق من أكفأ الأخصائيين للتواصل مع النزلاء، والمرضى، والطواقم الطبية، وأنه قد تم عقد تدريب مكثف لهذه الفرق حول تقديم الدعم النفسي عبر الهاتف والتي يقدمها عشرات الأخصائيين بمعدل 12 ساعة يوميا.

وأوضح د. خضر أنه تم تقديم دعم وتدخلات واستشارات نفسية ورسائل داعمة من قبل الارشاد النفسي في محافظات قطاع غزة حيث بلغت نحو (8000) اتصال موزعة على النزلاء، وأهالي النزلاء، والمصابين، والطواقم الطبية، والمتابعة، والاتصالات عبر الرقم المجاني لوزارة الصحة 103.

ولفت إلى أنه تم تقديم جلسات دعم نفسي جماعي للطواقم التي عملت أو ستعمل في الحجر الصحي حيث بلغ عدد المشاركين (100) مشارك بواقع (17) جلسة، ومنوها إلى إيصال الدواء ل(480) مريض نفسي في بيوتهم من خلال فرق الاستجابة الميدانية