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جراء الفتح الجزئي لدوائر الترخيص

اجراءات الوقاية ولدت ارتياحاً لدى متلقي الخدمة في دائرة التراخيص

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:00

اجراءات الوقاية ولدت ارتياحاً لدى متلقي الخدمة في دائرة التراخيص
اجراءات الوقاية ولدت ارتياحاً لدى متلقي الخدمة في دائرة التراخيص

غزة- الرأي

عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم جراء الفتح الجزئي لدوائر الترخيص في مختلف المحافظات وفق اجراءات الوقاية والسلامة التي أعلنت عنها الوزارة .

حيث قال المواطن أحمد زقوت والذي جاء لتجديد رخصته بأن الإجراءات التى تقوم بها الوزارة من خلال إلزام المواطنين ارتداء الكمامة و القفازات وقياس درجة الحرارة أثناء دخول الصالة هي إجراءات وقائية صحيحة لحماية المواطنين وكذلك التباعد الجسدي الذي يقوم بها أفراد الشرطة داخل الصالة
وفي نفس السياق ثمن المواطن محمد شلح والذي جاء ليعمل تنازل عن مركبته الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الوزارة وتوفير الأجواء الإيجابية لمتلقى الخدمة في الصالة معربا عن أمله في افتتاح باقى مرافق الترخيص من فحوصات عملية وغيرها
من جانبه أكد أ معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص، أن أبواب الترخيص افتتحت في أربع محافظات وفق إجراءات الوقاية والسلامة عدا ترخيص الشمال وذلك لزيادة عدد حالات الكورونا هناك وحال سمحت الحالة الصحية سيتم افتتاحه
وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم وللاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين
من جانبه أكد أ محمود ياسين مدير دائرة ترخيص خانيونس أنه يوميا يتم تعقيم المبنى وأخذ كافة الإجراءات الوقاية لسلامة الموظفين وفق إجراءات الوقاية والسلامة المعمول بها اضافة إلى إجراءات التباعد بين المواطنين متلقى الخدمة والزامهم بلبس الكمامات الواقية والتعقيم قبل دخول الترخيص لحمايهم وفق البرتوكول الصحي لوزارة الصحة
من جهته أكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة أ خليل الزيان بأن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات للسائقين في ظل جاءحة كورونا وقامت بتخفيض نسبة ترخيص المركبات حوالى خمسين بالمائة على بعض أنواع المركبات كما تم تخفيض المخالفات إلى النصف أيضا وذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنين.
 

120502943_3483269611754797_2295862009546926723_n اجراءات الوقاية ولدت ارتياحاً لدى متلقي الخدمة في دائرة التراخيص 120498005_3483269275088164_8074349001268714246_n 120546187_3483269068421518_2181586075308620774_n 120502943_3483268928421532_4788692222755451318_n 120570172_3483268748421550_4531764287839735345_n
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