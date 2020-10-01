"مباحث كورونا" تُوقف 229 مواطناً مخالفاً لإجراءات الوقاية والسلامة

غزة- الرأي

أوقفت دائرة "مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة، 229 شخصاً من أصحاب المنشآت التجارية، والمواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت "مباحث كورونا" في تقريرها لليوم الخميس؛ أنها أوقفت 121 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 54 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت المباحث إلى أنها أغلقت 100 محل ومنشأة تجارية، وصالة رياضية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة في محافظات غزة، وحررت تعهدات بحق أصحابها لعدم تكرار المخالفات.

كما وأوقفت "مباحث كورونا" 108 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة بحسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل المباحث العامة بالشرطة، ومن ضمنها "مباحث كورونا"، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.