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المالية بغزة: رواتب الموظفين الأحد بنفس آلية الشهر الماضي

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 04:08

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عزمها صرف رواتب موظفي القطاع العام يوم الأحد القادم الموافق 4 أكتوبر بنفس الآلية السابقة بنظام الفئات لمدة 3 أيام.

وأشارت الوزارة في بيان لها الخميس، إلى أن اليوم الأول سيتم الصرف لفئة 2500 فأقل والثاني لفئة 4000 فأقل والثالث لجميع الفئات، وذلك عبر بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج وفروع البريد.

وذكرت أنه سيتم إبلاغ كل موظف بموعد الصرف الخاص به برسالة نصية تصله على جواله من خلال البنك الذي يتقاضى منه راتبه، متمنية السلامة للجميع.

وكانت المالية قد صرفت الشهر الماضي راتب شهر أغسطس بنسبة 50% وحد أدنى 1400 شيقل، مبينة أنه اضطرت للاستدانة من البنوك لتسطيع الصرف بتلك الآلية.

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