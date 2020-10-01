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الأسرى يستأنفون تصعيدهم بشأن "الكانتينا" في سجون الاحتلال

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:38

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فلسطين المحتلة - الرأي

قرر الأسرى في سجون الاحتلال، استئناف خطواتهم الاحتجاجية المتعلقة بقضية "الكانتينا"، بعد أن بلغتهم إدارة سجون الاحتلال أنها أرجعت حوالة "الكانتينا" الخاصة بمشترياتهم.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأسرى كانوا قد علقوا خطواتهم نهاية الأسبوع الماضي، والمتمثلة بإرجاع وجبات الطعام وذلك حتى تاريخ اليوم، للتأكد من أن إجراءات استلام حوالة "الكانتينا" من عدمه.

وأشار إلى أن إرجاع وجبات الطعام سينُفذ على مدار اليومين المقبلين، وسيحدد الأسرى لاحقاً مسار خطواتهم الاحتجاجية وفقاً للتطورات المتعلقة في القضية.

ويأتي قرار الاحتلال بعدم استلام "الكانتينا" في ظل تعقيدات وتحديات يواجهها الأسرى، بسبب الظرف الراهن المتعلق باستمرار انتشار عدوى "كورونا"، والذي أدى فعلياً إلى تفاقم أزمة إدخال "الكانتينا" للأسرى خلال الأشهر الماضية نتيجة عدم انتظام زيارات عائلاتهم وحرمان أخرى، ووضعهم في عزل مضاعف.

وحذر نادي الأسير مجدداً من استمرار الاحتلال في تنفيذ هذا القرار الذي سيفاقم من صعوبة الأوضاع الحياتية للأسرى، خاصة أن الأسرى يعتمدون بشكل أساس على أموال "الكانتينا" لتلبية احتياجاتهم وتوفير طعام جيد لهم.

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